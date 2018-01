Policiais apreendem arma semiautomática em Sena Madureira

Trata-se de uma Carabina, calibre .30, de marca Winchester, nº 5586469, em perfeito estado de uso.

Uma ação conjunta desencadeada pelas Polícias Civil e Militar de Sena Madureira culminou na apreensão de uma arma de fogo de uso exclusivo das Forças policiais. Trata-se de uma Carabina, calibre .30, de marca Winchester, nº 5586469, em perfeito estado de uso.

A ocorrência começou a ser processada a partir de uma denúncia anônima indicando que na Rua Piauí, Bairro Cafezal, um determinado infrator teria escondido a arma semiautomática em uma casa. Chegando no local, os policias encontraram apenas a mãe do infrator que autorizou a entrada da equipe na residência. Dentro do quarto do acusado, debaixo da cama, os agentes encontraram a Carabina.

O proprietário da arma já foi identificado pela Polícia.

Segundo consta, um cartucho intacto também foi apreendido durante a ação.