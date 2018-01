NO ORGULHO: Após separar da mulher, filho ameaça incendiar apartamento da mãe

No momento em que a PM foi novamente acionada, o suspeito já estava armado com uma faca dizendo que ia ‘acertar as contas, com a esposa e depois se matar

Um adolescente de 15 anos foi apreendido no final da manhã desta sexta-feira (05) após tentar incendiar o apartamento da própria mãe de 34 anos no condomínio Orgulho do Madeira, na zona Leste de Porto Velho.

Segundo a polícia, o menor ficou revoltado porque a esposa dele de 18 anos foi embora de casa. Ele estaria impedindo-a de ir embora e ficou com raiva quando a mãe dele chamou a polícia para que a jovem pudesse sair. Após um certo tempo da saída da guarnição e da esposa, o adolescente pegou gasolina da moto da mãe e espalhou no imóvel, dizendo que ia colocar fogo. No momento em que a PM foi novamente acionada, o suspeito já estava armado com uma faca dizendo que ia ‘acertar as contas, com a esposa e depois se matar.

Ele recebeu voz de apreensão e resistiu, deixando um policial lesionado na mão. O suspeito foi imobilizado e levado para a Central de Flagrantes.