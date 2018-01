No Acre, engenheiros reclamam da falta de atualização em salários há cerca de 4 anos

Mais de 80 engenheiros realizaram, nesta sexta-feira (5), um ato no Centro de Rio Branco para cobrar a atualização da lei que trata sobre o salário da categoria. Segundo o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Acre (Senge-AC), João de Deus Oliveira, desde 2014 eles estão sem reajuste salarial.

O G1 entrou em contato com o governo do estado e foi informado de que vai se pronunciar posteriormente sobre o caso.

Oliveira afirma que o grupo estava em processo de negociação com o governo há um tempo, porém, as conversas foram encerradas sem que houvesse uma conclusão. De acordo com ele, o reajuste não chegaria a 1% de impacto na folha de pagamentos do estado.

“Nós estávamos em negociação com o governo do estado para atualizar a Lei do Engenheiro, e aí se parou essa conversa, não teve nenhuma conclusão. Fizemos cálculos do impacto na folha do estado, disseram que existe um relatório de prudência do Tribunal de Contas. A gente quer que seja negociado para 2018. Mas, não saiu essa negociação e nem se marcou nada”, afirmou Oliveira.

O grupo fez uma caminhada do Senadinho até a Casa Rosada para entregar uma carta de descontentamento ao governo.