NA FACA: Advogado ameaça matar motociclista após acidente de trânsito

Na tarde desta sexta-feira (05), o advogado Valnei P. S., 44, foi preso acusado de ameaçar matar a facadas um motociclista de 38 anos durante briga após acidente de trânsito na Avenida Rio de Janeiro com Equador, bairro Nova Porto Velho, na capital.

De acordo com informações da polícia, o suspeito conduzia um automóvel modelo Polo e no semáforo da Avenida Rio Madeira com Rio de Janeiro colidiu na traseira da motocicleta da vítima, causando queda. Em seguida, ambos tentaram entrar em acordo para arcar com os prejuízos. Porém, Valnei se exaltou e tentou fugir do local.

A vítima pulou no parabrisa do carro e o suspeito parou somente duas esquina à frente. Todavia, ele desceu com uma faca em mãos e partiu para cima do motociclista. Populares impediram e evitaram um possível homicídio. A PM foi acionada. O advogado ainda tentou impedir os policiais de revistarem o carro.

A faca foi localizada e o suspeito afirmou que apenas tinha se defendido para não ser agredido. Ele recebeu voz de prisão e foi levado para a Central de Flagrantes.