Mulher é presa por bater em filho de dois anos com distúrbio mental

A vítima, que chega a tomar remédio controlado, apresentava inchaço no lábio superior e hematomas em diversas partes do corpo, segundo a polícia

Uma criança de dois anos, com problemas psicológicos, apanhou com um galho de árvore por ter derrubado o feijão, que estava em uma panela, dentro da geladeira. A violência teria sido cometida pela própria mãe do menino, uma mulher de 22 anos que foi presa nesta quinta-feira (4), após denúncias de maus tratos feitas por vizinhos. A prisão ocorreu em Porto Velho, Rondônia.

Segundo informações do G1, o caso teria ocorrido no mesmo dia da detenção, por volta das 14h, na Rua X Bagunça, na área de invasão conhecida como Renascer 2, na Zona Leste da capital. A vítima, que chega a tomar remédio controlado, apresentava inchaço no lábio superior e hematomas em diversas partes do corpo, segundo a polícia.

Após negar as acusações, a mulher acabou por confessar a autoria da agressão ao filho, alegando ter usado um “pequeno galho de goiabeira”. O caso está sendo acompanhado por representantes do Conselho Tutelar. Além das denúncias de violência recorrentes envolvendo a mãe da criança, as condições onde o menino vive também não seriam apropriadas, por não ter água potável.