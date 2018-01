MP vai instaurar procedimento para apurar causas de incêndio em geradora de energia no interior do Acre

Após o incêndio que atingiu a distribuidora de energia Guascor nesta quarta-feira (3) em Cruzeiro do Sul, o Ministério Público do Acre (MP-AC) informou que vai instaurar um procedimento para apurar as causas do incidente, que deixou os municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, no Acre, e Guajará, no Amazonas, às escuras.