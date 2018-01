Manoel Urbano abre processo seletivo para secretarias de Administração e Fazenda com salários de até R$ 3,2 mil

A prefeitura de Manoel Urbano abriu um processo seletivo com 18 vagas e cadastro de reserva para cargos de nível fundamental, médio e superior. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta sexta-feira (5) e pode ser consutaldo a partir da página 28. As vagas temporárias são para as secretarias Municipais de Administração e Fazenda com salários que variam de R$1,4 mil a R$ 3,2 mil.