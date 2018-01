Mais uma vez vereadores reclamam a falta de ambulâncias no hospital de Sena

Os vereadores do Município de Sena Madureira Silvano Farias e Tom Cabeleireiro estiveram na manhã desta sexta-feira

Os vereadores do Município de Sena Madureira Silvano Farias e Tom Cabeleireiro estiveram na manhã desta sexta-feira (5), mais uma vez reunidos com o diretor do hospital João Cancio Fernandes, Juza Bispo, colocando as dificuldades que a comunidade vêm enfrentando em relação à falta de ambulâncias permanentes na unidade, segundo os vereadores a população sofre as conseqüência há vários meses e nada ainda foi feito para resolver a situação em casos de extrema urgência, o paciente tem que espera a chegada de outro carro que vem se deslocando já de outros municípios vizinhos para prestar o socorro o que por muitas vezes custa a vida do paciente que não aguentá a espera.

O vereador Silvano Farias afirmou que o governo do estado deveria tratar a comunidade de Sena Madureira com mais carinho e esquecer as pendências e picuinhas políticas e comprar para a unidade pelo menos dois carros novos já que a única ambulância é antiga e vive quebrando, deixando a comunidade sem um atendimento digno, Silvano afirmou ainda que a maioria das famílias que necessitam do transporte hospitalar em casos de emergência estão sendo levados ao hospital pelos carros do corpo de Bombeiros ou Carros particulares, sem os devidos cuidados médico cabíveis.

O vereador Tom Cabeleireiro acrescentou dizendo que a comunidade da terceira maior cidade do estado é a mais desprestigiada por parte do governo que não vem dando prioridade colocando em risco a saúde das famílias, por falta de um transporte adequado. Finalizou dizendo que durante uma audiência pública realizada ano passado no plenário da câmara municipal o secretário de saúde na época prometeu dois carros novos para atender a comunidade, porém só ficou na promessa.

Um funcionário da unidade afirmou aos vereadores que o diretor do hospital Juza Bispo pouco pode fazer, já que os recursos da saúde foram centralizados pelo governo do estado impedindo a compra rápida das peças para manutenção dos veículos quando apresentam defeito. Finalizou dizendo que Juza Bispo tem demonstrado esforços para melhorar a qualidade do atendimento e manter a única ambulância existente funcionando, mas o carro é velho e só vive quebrando deixando a população na mão, e o pepino nas mãos dos vereadores.

Os vereadores do município estão formando uma comissão para falar pessoalmente com o governador e mostrar a real situação e sofrimento da população de Sena Madureira.