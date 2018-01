Instituto de Identificação está com atividades suspensas e atrasa emissão de documentos no Acre

Os serviços do Instituto de Identificação do Acre estão suspensos desde a última segunda (1). O problema se deu porque uma nova empresa vai assumir o trabalho que só deve ser normalizado na próxima segunda-feira (8).

“Estamos passando por uma mudança de sistema, recebemos um novo waves e, nessa plataforma, na mudança de uma empresa para outra, causou essa parada no sistema de uma semana nos atendimentos ao cidadão apenas. Porém, o levantamento de fragmentos de local de crime continua e as identificações criminais também continuam”, garante o diretor do Instituto de Identificação, Sandro Roberto.