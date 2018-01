Governo decreta expediente corrido em cidades que ficaram sem energia após incêndio em termelétrica de Cruzeiro do Sul

Dois dias após o incêndio na Usina Termelétrica da Guascor, em Cruzeiro do Sul, deixar municípios do Acre e um do Amazonas sem energia, o governo do estado decretou expediente corrido, das 7h às 13h, em órgãos públicos estaduais em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. O decreto foi publicado nesta sexta-feira (5), no Diário Oficial, e entra em vigor na data da publicação.