Funcionários evacuam prédio do Banco do Brasil, após incêndio em sala de alta tensão

As causas do acontecido ainda serão elucidadas por uma equipe de segurança especializada em perícia técnica

Na tarde de quinta-feira (4), após o fim do período de atendimento ao público, um funcionário do Banco do Brasil de Mâncio Lima percebeu uma fumaça saindo da sala de alta tensão localizada nos fundos do prédio, logo após a oscilação do sistema de energia elétrica do local.

Com isso, os funcionários deram início aos procedimentos de evacuação do prédio para garantir a segurança dos clientes que encontravam-se na agência, assim como dos funcionários que ali trabalham,

Logo após a evacuação, o Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar o princípio de incêndio e evitar maiores prejuízos no local. As causas do acontecido ainda serão elucidadas por uma equipe de segurança especializada em perícia técnica.

A orientação dada aos funcionários do banco, é que evitassem religar o sistema de energia até obterem a comprovação e o atestado de total funcionalidade dos geradores de energia e transformadores do prédio.

A gerência do Banco do Brasil informou aos clientes que precisarem obter os serviços da instituição que temporariamente utilizem os caixas eletrônicos, disponibilizados em comércios da cidade.