CIÚMES: Mulher sai para beber com cunhada e acaba surrada por marido

O crime de lesão corporal – violência doméstica, aconteceu na madrugada desta sexta-feira (05), em uma residência no bairro Aponiã, em Porto Velho. Jorge R. J., 34, foi preso por surrar a esposa de 36 anos motivado por ciúmes.

A mulher tinha saído com a cunhada para ingerir bebida alcoólica e quando retornou para casa encontrou o marido altamente nervoso. Tomado pela fúria, o homem passou a agredir a esposa com socos no rosto e bater a cabeça dela contra a parede. A vítima sofreu hematomas no olho direito, lábios e lesão na cabeça. Jorge ainda teria dito que a mulher é velha, gorda, dente podre e que ninguém ia querer ela.

A própria irmã do suspeito acionou a Polícia Militar. Ele foi localizado nas proximidades e preso flagrante.