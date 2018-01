Catalan, que disputou a prefeitura do Quinari, disputará para estadual

O empresário Jorge Catalan, que disputou a prefeitura do Quinari em 2016 pelo PP, deverá disputar as eleições esse ano para deputado estadual. Ele continua no PP do senador Gladson Cameli e seu nome é um dos fortes do município. Catalan é empresário da construção civil e na política faz parte do grupo do ex-prefeito James Gomes. Com a entrada do empresário na disputa, a região, que já foi dominada pelo PT, passa a ter ao menos duas candidaturas fortes para estadual, pela oposição.

