Carlos D’Avila diz: “Apesar das fortes chuvas que vem caindo em nossa região o Rio Yaco ainda se mantém estável”

As fortes chuvas que vem caindo sobre a região do vale do Yaco e Purus ainda não foram o suficiente para preocupar os membros da defesa civil do município.

Nossa reportagem manteve contato nesta sexta-feira (5) com representante do setor no Município de Sena Madureira Carlos D’Avila, o mesmo nos informou que a situação do rio Yaco que banha o município está dentro da meta esperada, nesta sexta-feira o rio amanheceu medindo 6 metros e 91 centímetros, ou seja, dentro do esperado, porém podendo aumentar o volume de água a qualquer momento.

Em anos anteriores o rio yaco por esta época já media mais de 8 metros, porém este ano vem se mantendo estável longe da cota de alerta que é de 14 metros e da cota de transbordamento de 15. 20