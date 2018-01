Capacidade de usina que pegou fogo sobe para 60%, mas cidades do AC e AM permanecem com rodízio de energia

Eletrobras prioriza hospitais, presídios e postos de combustíveis. Ainda não previsão para restabelecer serviços, segundo distribuidora.

A Eletrobras Distribuição Acre informou que conseguiu aumentar a capacidade da Usina Termelétrica da Guascor, em Cruzeiro do Sul, para 60% até a tarde desta sexta-feira (5).

Três cidades do Vale do Juruá – Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves – e uma do Amazonas – Guajará – estão sofrendo com racionamento de energia desde o incêndio que atingiu a usina na quarta-feira (3).

Dos 34 geradores, 16 foram danificados e a região entrou em um rodízio de energia. Alguns bairros chegam a ficar até 5 horas sem abastecimento de energia. A medida foi tomada desde o incidente.

Dos 34 geradores, 16 foram danificados e a região entrou em um rodízio de energia (Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre )

E as previsões não são animadoras. O diretor de operações da Eletrobras-AC, Danilo Klein, diz que ainda não é possível determinar uma data para que o serviço seja restabelecido. Ele diz também que a situação é crítica.

“Hoje estamos operando com 60% da capacidade da usina. A situação ainda é complicada. As prioridades estão sendo os hospitais, presídios, aeroporto e distribuidora de combustíveis. Os demais bairros seguem obedecendo uma escala que está sendo divulgada”, explica.

A escala é enviada diariamente e afeta todos os bairros, segundo o diretor. “Ainda não temos uma previsão de quando esse problema será resolvido e esse racionamento será mantido até que o problema na usina seja resolvido. Mas, isso depende da Guascor que está trabalhando para resolver essa situação”, garante.

Eletrobras divulgou lista de como vai se ro rodizío nesta sexta (5) (Foto: Divulgação/Eletrobras-AC)

Entenda

A termelétrica foi atingida pelo fogo na manhã de quarta-feira (3) e danificou 16, dos 34 geradores de energia. Com o incidente, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul e Guajará, no Amazonas, ficaram sem energia e posteriormente funcionando em regime de rodízio.

A princípio, os Bombeiros informaram que o incêndio pode ter sido ocasionado por um curto-circuito nos painéis que recebem energia do gerador que faz a distribuição.

Sem gerador, a vacinação no município de Mâncio Lima está suspensa por tempo indeterminado até que situação seja normalizada. Ao menos 10 mil doses de vacinas foram enviadas para armazenamento em Cruzeiro do Sul, única cidade que segue parcialmente com uma energia estável.

O hospital de Rodrigues Alves também teve o atendimento comprometido.

Dois dias após o incêndio na Usina Termelétrica da Guascor, em Cruzeiro do Sul, deixar municípios do Acre e um do Amazonas sem energia, o governo do estado decretou expediente corrido, das 7h às 13h, em órgãos públicos estaduais em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. O decreto foi publicado nesta sexta-feira (5), no Diário Oficial, e entra em vigor na data da publicação.

O Ministério Público do Acre (MP-AC) informou que vai instaurar um procedimento para apurar as causas do incidente.

O promotor de Justiça plantonista Thiago Marques Salomão informou que procedimento deve ser instaurado o mais rápido possível.

“No momento, nossa prioridade é tentar amenizar o problema. Já entramos em contato com a empresa, orientamos que seja feita uma escala de revezamento para que não os serviços essenciais não sejam prejudicados”, disse ao G1.

Há bairros que ficam até 5 horas sem energia (Foto: Divulgação/Eletrobras-AC)