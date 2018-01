Briga pela Umarb tem chapa com política e sem política, dizem candidatos

A eleição para a nova diretoria da Umarb, a União Municipal das Associações de Moradores, marcada para 9 de fevereiro próximo, terá ares de uma disputa para vereador. O cargo, que aproxima o eleito das autoridades municipais, será disputado por duas chapas poderosas, a número um, que assegura ser apolítica, sem apoio de ninguém com mandato, e a dois, que teria apoio de um deputado federal e de um ex-deputado estadual.

O candidato a presidente da chapa um, Oséias Silva, apesar da pouca idade, já preside o problemático bairro Seis de Agosto há anos. É ele que garante não ter nenhum padrinho político lhe auxiliando na disputa. A chapa dois tem como candidata a presidente a Dige do Vale, uma novata nos movimentos comunitários, na região do Eldorado e Chico Mendes.

Interessante é que dos 278 bairros de Rio Branco apenas os presidentes de 78 estão aptos a votar no dia 9, tudo por falta de organização, segundo o radialista Ivan de Carvalho, que compõe a chapa um como coordenador dos direitos do consumidor. O movimento comunitário já foi mais organizado nos anos 1980, quando a capital crescia em alta velocidade, devido ao êxodo rural. Descaracterizou-se pela “invasão” política do PT, mas ainda vive, segundo seus dirigentes.