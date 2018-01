Atacam a minha honra, minha vida pessoal, mas nunca citei nomes, diz Irailton Lima

Uma verdadeira “guerra fria”. De um lado, trabalhadores reclamam da política governamental de Sebastião Viana, com ameaças de paralisação. Do outro, a equipe de governo remonta uma antiga estratégia, já “passada na casca do alho”: propagam mensagens de que muito foi feito pelo povo e pelos trabalhadores.

Há quem veja isso como prenuncio da campanha eleitoral que se aproxima, situação que desagradou fortemente o secretário adjunto de Articulação Institucional, Irailton Lima, que procurou ao ac24horas para dizer que teve a honra e a família dele atacados por sindicalistas.

“Em momento algum eu questiono o nome de qualquer membro do movimento sindical. Os trabalhadores estão sendo usados por pessoas que querem fazer política, e tentam desgastar o governo. Isso é fato. Eu mostro os ganhos que os trabalhadores tiveram, e mostro as afirmações dos sindicalistas, que não são verdadeiras”, reitera.

Irailton está irritado com os meios pelos quais os sindicalistas estão tentando persuadir os trabalhadores, incluindo os da saúde, que entraram 2018 sem receber os plantões extras trabalhadores ainda em novembro. A promessa é que os pagamentos sejam feitos em 20 de janeiro. Irailton diz que estão misturando vida pessoal com ação sindical.

“Foi ataque à minha honra do início ao final, envolvendo minha esposa, minha vida pessoal. Esse tipo de coisa é usado com força, mas nada contrapõe o que eu tenho dito sobre o que foi negociado. Eles sabiam que o aumento previdenciário (de 11% para 14%) viria. Publiquei a foto da reunião. Fazem um ‘jogo de faz de conta’ com os trabalhadores”, completa.