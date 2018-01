Após longa luta contra leucemia, menino de quatro anos morre na Capital acreana

Francisco estava desde dezembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Câncer

Mais uma criança sucumbiu à batalha contra o câncer. Nesta sexta-feira (5), foi divulgado na rede social Facebook o falecimento do menino Francisco Gabriel Piyako Furtado. Ele enfrentava um quadro de leucemia e precisava de doações de sangue (O+) para reverter o quadro de plaquetas baixas.

Francisco estava desde o dia 29 de dezembro na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Câncer. Como as plaquetas se encontravam muito baixas, para cada quatro bolsas de sangue doadas era feita uma bolsa de plaquetas, e ele precisava tomar uma de 8 em 8 horas.