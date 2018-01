Acreano que disputou prefeitura da capital faz curso em Oxford

O candidato a prefeito de Rio Branco na eleição de 2016 pelo Rede, Carlos Gomes, foi selecionado com mais 20 brasileiros para participar de um curso numa das universidades mais conceituadas do mundo, Oxford, na Inglaterra. O tema do curso é bem sugestivo: política, governança e boas práticas, com destaque para o combate a corrupção. Ele está em Londres desde ontem onde inicia os estudos nesta sexta-feira, 5.

Pelo Facebook ele recebeu homenagens dos amigos. Uma delas chama a atenção por detalhar a vida dele, que é formado em Assistência Social pela Ufac e onde estuda economia. Futuro candidato a deputado federal, o ex-candidato a prefeito aparece assim no Face:

“Do Acre, com humildade, para uma das Universidades mais conceituadas do mundo…

Esse é o Carlos Gomes, filho da Dona Rosa, dona de casa, do Seu Carlos Gomes, servidor público, irmão da Anna, da Rosangela, do Nilson, tio de duas princesas, a Maria Clara e a Stefanny, afilhado da servidora pública aposentada Francisca.

Carlos é um jovem acreano, de 28 anos, de família humilde, que estudou em escola pública, é grato a todos os professores desde o Maria Angélica, Colégio Acreano e o José Rodrigues Leite, é formado em serviço social, aluno de Economia na Universidade Federal do Acre, e gosta de brincar que é cidadão do mundo. Teve experiências profissionais na Biblioteca da Floresta, na antiga Secretaria de Desenvolvimento para Segurança Social e na Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Acre, apesar de não ter concluído foi aluno de Comunicação Social e da primeira turma de Psicologia da UFAC.

Carlos é o exemplo de que a educação e o senso crítico ajudam a transformar o mundo. Ele foi o candidato mais jovem a disputar a prefeitura de uma capital do Brasil na eleição de 2016, inovando com sua geração que a cada dia fica mais consciente dos desafios do presente e do futuro.

Carlos participou de duas seleções nacionais em 2017:

A primeira faz parte de uma parceria entre a Fundação Lemann com a Rede de Ação política pela Sustentabilidade – RAPS: Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Lideranças Públicas; que selecionou 20 lideranças em todo o Brasil, e que possibilitou nosso jovem acreano participar de vários Cursos em São Paulo, sobre governança, corrupção, campanhas eleitorais, educação, orçamento, entre outras temáticas relevantes para o país, entre os curso um foi ministrado pelo professor de Harvard, Steve Jarding. Hoje Carlos se encontra na Universidade de #Oxford, na Inglaterra, estudando mais sobre governança, política e boas práticas.

A segunda seleção se trata do RenovaBrasil, o RenovaBR foi criado com o propósito de acelerar novas lideranças políticas e viabilizar o acesso do cidadão comum ao Congresso Nacional. Foram mais de 4 mil inscritos em todo o Brasil e após várias etapas entre entrevistas, teste de resiliência, bancas examinadoras em SP, Carlos foi um dos 100 selecionados em todo o Brasil a compor o time do RenovaBr. Além disso o nosso acreano é Jovem RAPS 2016 e líder RAPS 2017.

Carlos é mais um sonhador que acredita que um Brasil melhor é possível, o Acre é sua referência e amada terra, é por ela também que ele segue na luta, lutando com muita paz e resiliência por um país melhor para todas as gerações.