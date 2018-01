Acordo da Petrobras com EUA beneficia mais de 1 milhão de aposentados

Estatal brasileira pagará US$ 2,95 bilhões para encerrar uma ação coletiva nos Estados Unidos

Acionistas que se sentiram lesados pela desvalorização de seus papéis na Petrobras festejaram quando a estatal brasileira anunciou que pagaria US$ 2,95 bilhões, ou quase R$ 10 bilhões, para encerrar uma ação coletiva nos Estados Unidos.

De acordo com a coluna Mercado, da ‘Folha de S. Paulo’, agora três grandes fundos de aposentadoria e 91 grupos de investimento que se beneficiam pelo acordo precisam determinar quem recebe quanto.

O líder do processo, o fundo britânico Universities Superannuation Scheme, alega ter sofrido um prejuízo de R$ 271 milhões. O grupo representa as aposentadorias de 390 mil professores de universidades do Reino Unido.

Outros que dois fundos de aposentadoria norte-americanos também aparecem no topo da lista do processo, sendo que um deles representa 900 mil funcionários públicos da Carolina do Norte.