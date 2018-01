ABSURDO: Mãe é presa por surrar criança especial com cipó de goiabeira

Com a chegada dos policiais, a mulher tentou negar o crime, mas quando os militares viram a criança com inúmeros hematomas pelo corpo, ela resolveu confessar ter agredido o filho

Uma criança de apenas dois anos, portadora de necessidades especiais, foi espancada pela mãe na tarde desta quinta-feira (04), em uma residência, localizada no bairro Renascer, zona Leste de Porto Velho. A suspeita, Jaqueline E. J. V., 22, foi presa em flagrante e levada para a Central de Polícia.

Conforme informações da ocorrência, uma equipe da Polícia Militar comandada pelo cabo V. Mendes foi acionada para verificar denúncia de que uma mãe estaria agredindo o filho com cipó de goiabeira. Com a chegada dos policiais, a mulher tentou negar o crime, mas quando os militares viram a criança com inúmeros hematomas pelo corpo, ela resolveu confessar ter agredido o filho por ele ter derramado o feijão de uma panela dentro da geladeira.

A criança sofre de transtornos mentais, e segundo vizinhos, as agressões que o menino sofre da mãe são constantes. A polícia relata ainda na ocorrência que a residência não possui as mínimas condições de moradia para uma criança especial.

A suspeita recebeu voz de prisão e foi apresentada ao delegado de plantão.