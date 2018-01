Sesc abre 300 vagas para projeto ‘Brincando nas férias’

Projeto atende crianças entre 5 e 11 anos. Inscrições podem ser feitas nas unidades do Sesc Centro, na Avenida Brasil, e Sesc Bosque, na Getúlio Vargas.

Com atividades diferenciadas para crianças em período de férias escolar, o projeto ‘Brincando nas Férias’ é uma opção sugerida pelo Serviço Social do Comércio (Sesc-AC), em Rio Branco. O projeto conta com atividades entre os dias 15 e 27 de janeiro e deve atender 300 crianças em oito turmas, com idades entre 5 e 11 anos.

As inscrições custam R$ 78 para dependentes de comerciários cadastrados na instituição e R$ 110 para a comunidade em geral. As inscrições podem ser feitas nas centrais de atendimento da instituição, na unidade do Sesc Centro, na Avenida Brasil, e Sesc Bosque, na Getúlio Vargas.

Para fazer a inscrição dos dependentes, os comerciários devem apresentar as carteiras do Sesc em uma das unidades. Já pais ou responsáveis da comunidade em geral que desejam fazer inscrições, devem apresentar a certidão de nascimento do menor e fazer o cadastro com telefone e endereço.

O coordenador de recreação do Sesc, Israel Assem, diz que o projeto é uma alternativa durante as férias e que busca promover a socialização das crianças. “A intenção da recreação do Sesc é resgatar as brincadeiras tradicionais, fazer gincanas esportivas, banhos de piscina e a integração e socialização das crianças, que podem sair com uma amizade até o final do projeto”, explica.

Durante as atividades, o coordenador recomenda o uso de protetor solar, tênis com meia e roupa de banho. Além disso, Assem convida os pais a participarem das atividades especiais no último dia do ‘Brincando nas férias’.

“São duas semanas de atividades, começa dia 15 e finaliza dia 27, um sábado para a participação dos pais que, às vezes, estão trabalhando durante a semana e não podem participar. Nesse dia, eles também podem se divertir com banho de piscina, som ao vivo, gincanas e brincadeiras de pais e filhos”, finaliza.