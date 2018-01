Sem Lula, Dilma seria a mais avaliada do PT em empate técnico com Marina

A ex-presidente do Brasil Dilma Rousseff aparece em melhor situação entre os petistas em uma eventual corrida presidencial sem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A pesquisa é do Instituto Paraná, e foi divulgada pela Veja. Sem uma eventual candidatura de Lula, Dilma seria a candidata mais competitiva do partido, com 13,4% dos votos, seguida de Geraldo Alckmin (8,7%), Ciro Gomes (7,7%) e Joaquim Barbosa (7,6%).

Mas o maior beneficiário da saída de Lula seria o ex-militar Jair Bolsonaro. De acordo com a pesquisa, ele lidera com 22,8% das intenções de votos em um cenário sem Lula e com Dilma. No caso da ex-presidente também ficar de fora da disputa, Bolsonaro aparece com 23,2%, seguido de Marina Silva (14,8%).

Com Lula, no entanto, o jogo muda. O petista segue em primeiro, com 29,9 %, seguido de Bolsonaro (21,1%), Marina Silva (8,6), Alckmin (7,9), Joaquim Barbosa (6,8), Ciro (5,2), Alvaro Dias (3,5%), Henrique Meirelles (0,9%), Manuela D’Ávila (0,6) e João Amoêdo (0,3%). (Fotos Públicas)