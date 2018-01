Raça, cor e etnia devem constar em cadastros públicos de Rio Branco, determina lei municipal

A secretária Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Elza Lopes, destacou a importância da lei e afirmou que se trata de um “avanço” no que diz respeito à luta pela igualdade racial.

“Essa lei só vem reforçar os marcos legais que já existem na promoção da igualdade racial, porque agora a gestão municipal vai ser obrigada, com esta lei, a implementar nas pesquisas, formulários e cadastros o quesito raça, cor e etnia. Isso é bom, porque vamos ter como focar nas políticas de promoção da igualdade racial no município”, afirmou a secretária.

Elza destacou ainda que, com a medida, será possível ter uma noção mais precisa do acesso que as diversas etnias estão tendo aos serviços prestados pelo município.