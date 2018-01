Quadrilha invade casa e faz família refém por quase 10 horas em Rio Branco

Bandidos invadiram casa na noite de quarta (3) e só liberaram as vítimas na madrugada desta quinta (4). Quadrilha fugiu com caminhão, joais, dinheiro e outros pertences das vítimas.

Uma família foi feita refém por uma quadrilha por cerca de 10 horas no bairro Belo Jardim, em Rio Branco. Os bandidos invadiram a casa por volta das 19h de quarta-feira (3) e fugiram às 4h da madrugada desta quinta (4) com um caminhão, joias, dinheiro, celulares e outros pertences das vítimas. A Polícia Militar do Acre (PM-AC) esteve no local, mas ninguém foi preso.

Ao G1, o balconista de farmácia André Leal, de 24 anos, contou que não estava na casa no momento do assalto, mas foi para o local logo que soube do crime. Ele gravou um vídeo para mostrar como ficou a residência depois da invasão.

“Estavam na área minha mãe, meu irmão, minha cunhada e uma sobrinha da minha mãe. Seis bandidos anunciaram o assalto, amarraram meu irmão, minha mãe e todo mundo. A primeira coisa que pediram logo que chegaram foi a chave do caminhão. A mãe entregou. Tudo que pediram a mãe fez”, comentou.

Leal disse que os familiares foram amarrados na sala da casa enquanto os bandidos reviravam tudo. Os suspeitos usaram um fuzil, duas escopetas e um revólver para ameaçar as vítimas. Enquanto uma parte da quadrilha ficava com as vítimas na casa, a outra fugiu com o caminhão e os pertences.

“Armados com armas grandes, levaram o caminhão e disseram que só iam liberar só por volta das 4h. Acho que era para dar tempo atravessar a fronteira. Estavam usando drogas, comeram tudo o que tinha na casa. A mãe avisou que minhas irmãs iam chegar, porque estavam aqui comigo. Quando elas chegaram, fizeram elas de reféns também”, acrescentou.