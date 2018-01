Preço médio da gasolina fecha 2017 a R$ 4,099

Valor médio do combustível para o consumidor final subiu 9,16% no último ano

Um levantamento divulgado nesta terça-feira (2) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) apontou que o valor médio da gasolina nos postos brasileiros chegou a R$ 4,099 na última semana de 2017.

De acordo com o G1, o estudo também aponta que o preço médio do combustível para o consumidor final subiu 9,16% no ano passado.

Já o valor do diesel aumentou 9,01% em 2017 e terminando o ano com o preço médio de R$ 3,326. O preço do combustível ficou 0,24% mais caro na última semana.