Polícia Militar divulga lista com nome de sorteados do Colégio Tiradentes

Lista foi divulgada nesta quinta (4) no Facebook da PM-AC. Documento contém nome do aluno, número da inscrição e turno no qual ele vai estudar.

A Polícia Militar divulgou, nesta quinta-feira (4), a lista com o nome dos inscritos que foram sorteados para estudar no Colégio Tiradentes, no bairro Calafate, em Rio Branco. A lista foi divulgada na página da PM-AC no Facebook e assinada pelo tenente-coronel James Clei Silva de Carvalho. Clique aqui para ver a publicação.

A lista contém o nome completo do aluno, número da inscrição, turno que vai estudar – matutino ou vespertino – e diz se a pessoa foi sorteada como comunidade civil ou dependente de militar. O documento, segundo a PM-AC, está disponível no Centro de Referência em Inovações para Educação (Crie), no Centro de Rio Branco.

O sorteio foi realizado em frente ao Comando-Geral da PM-AC, na terça-feira (2). Ao todo, eram 580 vagas para a instituição, sendo 50% destinadas a dependentes militares estaduais e 50% para a comunidade.

Sorteio foi realizado nesta terça (2), em Rio Branco, mais de 4 mil pessoas se inscreveram por uma vaga (Foto: Marcelo Pereira/Rede Amazônica Acre)

No mesmo dia, o Corpo de Bombeiros fez o sorteio de outras 580 vagas para o Colégio Dom Pedro II, no Residencial Rosa Linda, também na capital acreana. A seleção ocorreu no Comando do Corpo de Bombeiros, no bairro Morada do Sol. A lista com os sorteados ainda não foi oficialmente divulgada.

Quase 4 mil pessoas se inscreveram em busca de uma vaga. As pessoas que não foram sorteadas retornam para a rede normal de ensino, por isso o sorteio foi feito antes do início do ano letivo. Além disso, é possível que hajam vagas remanescentes em 2019 se tiver desistência.