Pokémon Go será lançado em um dos maiores mercados mobile

A Niantic Labs celebrou um acordo com a empresa de gaming NetEase

Você se lembra de meados de 2016 quando Pokémon Go era uma verdadeira ‘febre’? O burburinho em torno do aplicativo pode ter diminuído, mas a Niantic Labs pode conhecer um novo pico de popularidade com o lançamento na China.

Segundo o Financial Times, o estúdio celebrou um acordo com a empresa de gaming NetEase, o qual ‘abre portas’ para o lançamento em território chinês.

Ainda não há data de chegada a este mercado. Porém, tendo em conta os milhões de potenciais usuários, é possível que a Niantic Labs tenha motivos para sorrir.