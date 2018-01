Novo golpe de WhatsApp oferece promoção falsa no Burger King

Mensagem maliciosa oferece cupom de R$ 50 de desconto na rede de fast food

Usuários do aplicativo de mensagens WhatsApp devem estar atentos a um novo golpe que circula na rede: um falso cupom de desconto de R$ 50 na rede de fast food Burger King. De acordo com a revista Veja, a mensagem falsa direciona o usuário para um link que pede informações pessoais das vítimas.

A empresa de segurança Psafe orienta os usuários a desconfiarem de qualquer mensagem que parece exagerada. Em caso de dúvida, consulte canais oficiais das empresas para confirmar que a promoção é valida.

Para quem clicou no link, a orientação é falar com operadora de celular para cancelar qualquer serviço de SMS pago que o hacker possa ter autorizado, passar um antivírus no aparelho e remover a permissão de notificações do Chrome para não receber novas mensagens suspeitas no telefone.