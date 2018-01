Motoboy da NET fica ferido em acidente no bairro Estação Experimental, em Rio Branco

Um motoboy da empresa NET ficou ferido durante acidente no bairro Estação Experimental. O acidente ocorreu na Avenida Nações Unidas, na manhã desta quinta-feira, dia 04. O nome da vítima não foi divulgado.

O acidente se deu com a colisão da motocicleta pilotada pelo rapaz e uma caminhonete, que seguiam no mesmo sentido. A caminhonete teria saído de uma pista para outra sem sinalização, causando o acidente. O motoqueiro teve fratura exposta em dois lugares.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e encaminhou o rapaz para o Hospital de Urgência e Emergência, que fica na mesma avenida, no Bosque. O local passou por perícia.