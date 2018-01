Israel faz novo ataque à Faixa de Gaza

O texto enfatiza que o Exército “continuará usando qualquer meio para prevenir ataques contra os cidadãos de Israel”

A aviação israelense bombardeou o que chamou de “infra-estrutura terrorista” em Gaza após três lançamentos de foguete feitos a partir da Faixa de Gaza.

“Em resposta aos três foguetes disparados ontem contra as colônias israelenses do sul da Faixa de Gaza, caças da Força Aérea israelense lançaram um ataque contra grandes infra-estruturas terroristas”, informaram as Forças Armadas de Israel.

O texto enfatiza que o Exército “continuará usando qualquer meio para prevenir ataques contra os cidadãos de Israel” e não permitirá violar a soberania do Estado.

Israel atribui os ataques contra seu território ao movimento palestino Hamas. Os ataques se tornaram mais frequentes depois que os EUA decidiram reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Com informações da Sputnik News Brasil.