GRAVE: Carro parte ao meio e cai em vala ao bater em pilar de ferro

Um jovem motorista identificado como Igor Marinho O. F. (26), pode-se dizer que nasceu novamente, após sofrer um gravíssimo acidente de trânsito nesta madrugada de quinta-feira (04) na Avenida Jorge Teixeira (BR-319), próximo da Avenida Abunã, bairro Embratel em Porto Velho.

A vítima estava dirigindo uma automóvel modelo i30 da marca Hyundai de placas MJH 6827 de Porto Velho e seguia na Avenida Jorge Teixeira sentido aeroporto quando o veículo aquaplanou no meio da rodovia fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção, o carro rodasse por várias vezes e bateu violentamente contra o pilar de ferro que sustenta uma placa de sinalização.

Com a violência da batida, o carro foi partido ao meio, ficando a parte dianteira próximo do pilar e a parte traseira caiu dentro da vala no meio da Avenida. Várias pessoas passavam pelo local e rapidamente ajudaram a vítima a sair de dentro do que sobrou do automóvel. Por sorte ele teve apenas um corte no pé e um arranhão na barriga e recebeu atendimento de uma equipe de resgate do corpo de bombeiros e foi socorrido para o hospital João Paulo II.

Destroços do carro ficaram espalhados no meio das Avenidas Jorge Teixeira e Abunã a mais de 50 metros do local da colisão. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local colhendo informações com testemunhas que alegaram que o motorista estava bem acima da velocidade, o que pode ter contribuído para o veículo aquaplanar. A perícia criminal foi acionada para fazer os trabalhos de praxe e um guincho solicitado para retirar os destroços do carro.