FÚRIA: Suspeito arromba porta de quarto e espanca cunhada

As agressões aconteceram na madrugada desta quinta-feira (04), em uma residência, localizada no bairro Flodoaldo Pontes Pinto em Porto Velho. Emilson W. C., 29, foi preso acusado de lesão corporal contra a cunhada de 46 anos.

A vítima informou que estava dormindo, quando o cunhado, que mora na mesma casa, chegou alterado, arrombou a porta do quarto dela e proferiu diversos xingamentos. Em ato contínuo, ele passou a agredi-la com socos e pontapés, causando lesões no ombro direito, braços e cabeça dela.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e prendeu o suspeito. Ele não quis informar a motivação para o crime. Emilson foi encaminhado para a Central de Flagrantes .