Estagiários do Hospital das Clínicas se dizem ameaçados e perseguidos pela Direção

Um grupo de estagiários do Hospital das Clínicas se diz ameaçado e perseguido pela equipe de Direção da unidade de saúde. Com os salários atrasados desde novembro, os estudantes dizem que foram intimidados a não pararem os serviços, sob pena de serem desligados das bolsas que recebem.

Essa semana, durante uma reunião com a equipe gestora do hospital, os estagiários foram alertados de que o governo vai honrar os salários, mas que é necessário a compreensão deles, já que a falta de recursos financeiros tem impedido que os estágios tenham as bolsas liberadas.

Sem ter os nomes divulgados, um dos estagiários diz que se sentiu muito ameaçado pelo médico, que é o diretor-geral do hospital. “Chamaram a gente, e estava todo mundo. Dizem que vão oferecer nossa alimentação, porque não temos dinheiro, e a questão do transporte vão resolver, mas pagar o salário que é bom não vão”, conta.

Outra estagiária, também revela que a Direção deixou claro: quem não for trabalhar vai ser demitido, e vai ficar sem os salários atrasados. “Além de não pagarem as bolsas, ainda vem fazer esse tipo de intimidação, de ameaça. Ninguém fiscaliza esse pessoal. Os serviços estão parados, e ninguém faz nada”, pontua.

Procurada, a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) não se manifestou sobre o assunto. Mesmo tendo se comprometido com a reportagem, não enviou nota de esclarecimento. Essa não é a primeira vez que estagiários ficam sem receber e o poder público mantém o silêncio.