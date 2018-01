ENSINO MÉDIO: Escola Dom Júlio Mattioli divulga calendário de Matrículas para este ano

O prazo se inicia no dia 8 com a entrega de Boletins e irá se estender até o dia 26

A equipe Gestora da Escola de Ensino Médio Dom Júlio divulgou recentemente o calendário de matrículas para o ano letivo 2018. O prazo se inicia no dia 8 com a entrega de Boletins e irá se estender até o dia 26.

Confira o calendário na íntegra:

08 de Janeiro de 2018 – 08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min – Entrega dos Boletins dos alunos da Instituição

09 a 12 de Janeiro de 2018 – 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min – Renovação de Matriculas dos alunos aprovados do 1º ano que serão matriculados no 2º ano e renovação de matrículas dos alunos do 2º ano que serão matriculados no 3º ano

15 a 19 de Janeiro de 2018 – 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min – Matriculas para os Alunos Novos

15 de Janeiro a 16 de Fevereiro de 2018 – 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min – Matriculas para o PEEM

22 a 26 de Janeiro de 2018 – 07h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min – Matriculas para alunos Novos, Transferidos e Reprovados

Os documentos necessários para matrículas dos alunos Novos são:

I – Certidão do registro civil ou documento equivalente (Certidão de Nascimento);

II – Registro Geral (RG) do aluno (Caso o aluno tenha o documento);

III – CPF do aluno (Caso o aluno tenha o documento);

IV – Histórico escolar de conclusão do Ensino Fundamental;

V – Fotografia – Duas fotos 3×4;

VI – Comprovante de endereço, original e cópia – Água, luz ou telefone;

VII – Aos alunos especiais, apresentar a cópia dos laudos comprobatórios referente à necessidade do aluno.