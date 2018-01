Em Rio Branco, preso do semiaberto é morto a tiros em frente de casa

O detento Alan Lima Leite, de 25 anos, foi morto a tiros na tarde de quarta-feira (3), no Ramal Bom Jesus, em Rio Branco. A vítima foi morta no momento que comia em um lanche em frente de casa. Leite cumpria pena por assalto, furto e por ser usuário de drogas, segundo a família.

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou que Leite estava no regime semiaberto e recebeu uma tornozeleira eletrônica no último dia 29 para passar o fim de ano em casa com a família. O aparelho deveria ser devolvido ainda esta semana.