Auditoria aponta fraude em quase 350 mil cadastros do Bolsa Família

Fiscalização aponta que governo pagou mais de R$ 1 bilhão a pessoas que não tinham direito ao benefício

Uma auditoria da Controladoria-geral da União (CGU) revelou que quase 350 mil cadastros foram fraudados nos benefícios do Bolsa Família.

De acordo com o G1, o governo pagou mais de R$ 1 bilhão a pessoas que não tinham direito ao programa. Famílias que podem se beneficiar devem ter renda de R$ 170 por pessoa.

“Não é aquele indivíduo que aumentou a renda, conseguiu emprego, melhorou que a gente vai atrás. O que nos preocupa é aquele caso da pessoa que já entrou errada, tem um padrão de vida excelente, que está fraudando o programa de fato”, afirma o secretário federal de controle interno da CGU, Antônio Carlos Leonel.

Na cidade de Piancó, no sertão da Paraíba, servidores da prefeitura e da câmara de vereadores se beneficiavam do programa. Segundo a reportagem, 54% do município estava cadastrado no Bolsa Família. Após o pente fino, , quase metade das pessoas perdeu o benefício.