Após polêmica, Apple oferece desconto na troca de baterias

Clientes brasileiros pagarão R$ 149 pela troca da peça em iPhone 6 ou mais recente

Após confirmar, em dezembro, que seus aparelhos iPhone têm funcionalidade que diminui sua velocidade conforme a bateria envelhece, a Apple dará descontos para quem quiser trocá-las.

A companhia reduziu em R$ 300 o preço de substituição de bateria, de R$ 449 para R$ 149, para iPhones 6 ou modelos mais recentes. Os descontos oferecidos serão mantidos até o final do ano.

A empresa indica que a revisão e a troca sejam feitas em lojas da Apple ou em uma assistência técnica autorizada.

De acordo com a companhia, o objetivo da diminuição da velocidade seria prevenir que o telefone desligue sozinho e “prolongar a vida útil” do aparelho.

A reportagem foi a uma assistência autorizada na Vila Madalena (zona oeste de São Paulo), troca da bateria de um iPhone 6s com seis meses de uso. A partir de um sistema que, usando a rede wi-fi do celular, lê as informações dos sensores, foi constatado que, após 205 ciclos de carregamento, a bateria tinha nota 97,5, em escala até 100.

Mesmo com o aparelho em bom estado, foi oferecida a possibilidade de troca da bateria, que seria feita em quatro horas se houvesse disponibilidade, ou em cinco dias úteis caso não houvesse peças disponíveis.

Na loja, o desconto era só para modelos iPhone 6 ou superiores. A troca para um iPhone 5s custaria R$ 450.

O Procon-SP informou nesta quarta-feira (3) ter tentado notificar a Apple a respeito e questionou sobre problemas de desempenho de modelos antigos, prejuízos a usuários e quais os procedimentos para realizar trocas no Brasil.

Segundo o Procon, a Apple se recusou a assinar a notificação. Mesmo assim, representantes do órgão deixaram o documento no prédio da companhia e consideraram a comunicação feita, com prazo de dez dias para resposta.

Em nota, a Apple afirmou que sua intenção sempre foi a de que seus clientes pudessem usar seus aparelhos pelo máximo de tempo possível.

A Apple afirmou ainda que seus produtos são conhecidos pela durabilidade e que busca recuperar a credibilidade com os que duvidaram das intenções da empresa.

VIDA LIMITADA

Todas as baterias recarregáveis têm duração limitada; a vida útil depende do uso e da configuração do aparelho.

No caso do iPhone, a bateria é capaz de manter até 80% da sua capacidade original por 500 ciclos completos de carga, segundo a Apple.

A companhia promete lançar, no início deste ano, uma atualização do iOS (sistema operacional dos smartphones da empresa) com novos recursos que oferecem mais informações sobre o estado da bateria do iPhone.

Com isso, os próprios donos dos smartphones poderão saber se a bateria afeta o desempenho dos aparelhos. Com informações da Folhapress.