Após 3 anos sem emprego, homem morre um dia antes de voltar a trabalhar

Vaquinha online comoveu a internet brasileira; conheça a história

A internet brasileira se comoveu após uma viúva pedir dinheiro em uma vaquinha online para conseguir pagar o funeral do seu marido, Rafael dos Santos Barbosa, de 35 anos, que faleceu vítima de um infarto no dia de Natal.

Maria Aparecida de Carvalho, de 33 anos, contou que precisou parar de trabalhar fora de casa para cuidar dos filhos, Arhtur, de 4 anos, diagnosticado com autismo, e Isis, uma bebê de um ano. Rafael ficou desempregado durante três anos, mas após um longo período de dificuldades financeiras, o casal, morador de Campo Limpo Paulista (SP), foi passar o fim de ano na casa de parentes em Minas Gerais para comemorar uma nova contratação.

“Ele estava entusiasmado com o novo emprego e o novo tratamento que meu filho começaria”, revelou Bianca.

Segundo Branca, como é conhecida, Rafael não apresentava problemas de saúde. No entanto, a vítima de infarto morreu enquanto dormia na residência onde estavam.

“Mantive a calma por causa das crianças. Enquanto ligavam para o Samu, procurei o pulso dele, mas as extremidades estavam sem cor e geladas. Abri seus olhos e as pupilas já estavam dilatadas. Ele morreu dormindo e não houve Natal”, afirmou.

As despesas para o enterro ficaram em torno de R$ 5.600 e, por isso, precisou pedir a ajuda com uma vaquinha online. O resultado, contudo, foi muito melhor do que o esperado. De acordo com o G1, a família deveria pagar o funeral até o dia 25 de janeiro, mas em apenas três dias da vaquinha, o valor necessário já tinha sido ultrapassado. Segundo a reportagem, internautas já doaram mais de R$ 13 na campanha, que você pode acessar aqui.