Afluente do rio Madeira na Bolívia inunda e nova cheia em Rondônia pode voltar a isolar o Estado do Acre

Caso a subida do rio Madeira continue, existe a possibilidade de mais uma vez o estado do Acre fique isolado por terra

Com o excesso de chuva que vem caindo sobre o país vizinho, Bolívia, alguns bairros foram inundados com a cheia do rio Piraí, na cidade de Santa Cruz de La Sierra. Na última terça-feira (2), as àguas pegaram alguns moradores de surpresa e carros ficaram submersos nas ruas, serviços de transportes foram paralisados e houve corte do serviço de energia elétrica.

Essa situação afeta diretamente o território brasileiro em espacial Rondônia e Acre pois, com a elevação do rio na Bolívia, sobe o nível do rio Madeira fato semelhante ao acontecido durante a grande cheia de 2014, que inundou parte da cidade de Porto Velho e destruiu grandes áreas dentro do território boliviano.

A Defesa Civil Municipal de Porto Velho afirmou a um jornal local que o nível do rio em Porto Velho vem oscilando por conta do volume de chuva na Bolívia.

Caso a subida do rio Madeira continue, existe a possibilidade de mais uma vez o estado do Acre fique isolado por terra, já que o rio corta a BR-364, que liga o estado ao resto do Brasil. As autoridades já estão em alerta, mas garantem que até o momento o rio Madeira apresenta ciclo natural aos anos anteriores.

Com informações do site Rondônia Atual