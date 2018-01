Wânia Pinheiro denuncia operadoras Vivo e Claro ao MP por péssimos serviços à população

Nas Ruas de Sena Madureira as reclamações são constantes por parte dos moradores

A jornalista Wânia Pinheiro que integra um dos maiores portais de notícias do Acre – o site Contilnet.com.br, apresentou na manhã desta quarta-feira, 3, uma denúncia junto ao Ministério Público do Acre (MPE), em Sena, contra as operadoras de Telefonia móvel Vivo e Claro. Ela está revoltada com os péssimos serviços ofertados aos consumidores acreanos, notadamente na cidade de Sena Madureira.

Na denúncia, Wânia Pinheiro ressalta que ultimamente está muito difícil completar uma ligação, além disso, a internet em Sena é muito lenta, complicando mais ainda a situação. “Esse problema aqui em Sena Madureira é antigo. Eu dependo da internet para trabalhar. Todos os meses pago um pacote de 850 reais pra ter internet de qualidade e não é isso o que essas empresas estão ofertando. Ninguém está pedindo favor, estamos cobrando os nossos direitos. Não vou sossegar enquanto isso não for resolvido”, comentou em tom de descontentamento.

Além de ingressar com denúncia junto ao MP, a jornalista confirmou que estará buscando também a justiça comum para cobrar as devidas providências. “Ninguém melhor do que a justiça para resolver esse problema. As autoridades de Sena Madureira também precisam se mobilizar. É um absurdo o que ocorrendo há meses em nossa cidade e nada é feito pra mudar essa realidade”, frisou.

