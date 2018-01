Um ano após morte de mulher em acidente de trânsito, família fecha rodovia para pedir justiça

A família da empresária Maria Souza de Moura, morta em um acidente de trânsito no dia 3 de janeiro de 2017, fechou a rodovia AC-40 na manhã desta quarta-feira (3) para pedir justiça. Depois de um ano do acidente, os familiares dizem que não tiveram respostas das autoridades sobre a morte de Maria.

A mulher foi atropelada por uma motocicleta no trecho da rodovia AC-40, conhecido popularmente como “curva do Tucumã”, em Rio Branco.

Com cartazes, familiares de Maria pedem justiça (Foto: Aline Nascimento/G1)

Com cartazes e blusas com fotos de Maria, os familiares pediram que a morte da empresária não caia no esquecimento. Ao G1, o autônomo e filho de Maria, Almerindo Souza de Moura, 38 anos, falou sobre o ato nesta quarta.