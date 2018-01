Prefeitura de Rio Branco abre edital para escolha da Realeza do Carnaval 2018 com premiação de até R$ 3,4 mil

Editais para blocos carnavalesco e Carnaval nos bairros também foram lançados nesta quarta (3) no DOE.

A Fundação Municipal de Cultura Garibaldi Brasil (FGB) divulgou, nesta quarta-feira (3), o edital para a escolha da Realeza do Carnaval 2018 em Rio Branco. O concurso vai premiar até o 5º colocado e o grande vencedor ganha R$ 3,4 mil. Os participantes podem se inscrever nas categorias rainha, rainha trans, rainha gay e rei momo.

As inscrições devem ser feitas na FGB, no bairro Manoel Julião, no período de 3 a 23 de janeiro por meio da ficha de inscrição anexada ao edital. Os interessados devem buscar o local de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 8h às 12h e 14h às 17h. O edital foi divulgado no Diário Oficial do Estado (DOE) e pode ser acessado a partir da página 255.

O presidente da FGB, Sérgio Carvalho, afirma que o momento é muito bonito e marca a abertura da festa de Carnaval. “Quem se interessar pode ficar atento, pois os editais vão ficar disponíveis na página da Prefeitura de Rio Branco e também com informações constantes na página da fundação no Facebook”, destaca.

Podem participar brasileiros natos ou naturalizados de ambos os sexos e maiores de idade. Não podem participar na categoria rainha gay pessoas que tenham silicone ou similar no corpo. Nesse caso, a pessoa deve se inscrever na categoria rainha trans. Também não é permitido o uso de fantasias que exponham as partes íntimas.

Já para concorrer a rei momo, a pessoa deve pesar no mínimo 110 kg. A pesagem está marcada para o dia 24 de janeiro na sede da FGB. O candidato que estiver abaixo da margem de erro de 108 kg vai ser desclassificado.

Uma pré-seleção vai ser feita no dia 28 de janeiro. Os concorrentes devem estar presentes no local da seletiva com ao menos uma hora de antecedência. O candidato vai fazer uma apresentação única de no máximo um minuto. Depois, uma apresentação coletiva de dois minutos. O desempenho vai ser avaliado por uma comissão julgadora nos quesitos samba, simpatia e beleza plástica.

A etapa final do concurso, com os concorrentes aprovados na pré-seleção, está marcada para o dia 9 de fevereiro, às 19h, em local ainda a ser definido pela comissão. O endereço vai ser divulgado no site da Prefeitura de Rio Branco. Os vencedores vão ser coroados no mesmo dia.

Carnaval nos bairros

A prefeitura lançou ainda o edital para o concurso de blocos carnavalescos com bateria em Rio Branco. As inscrições devem ser feitas até 18 de janeiro na sede da FGB. Para participar, os blocos devem ter no mínimo 30 ritmistas e 100 brincantes. É permitido o uso de faixas, bandeiras, estandartes e similares para identificar o bloco. O documento pode ser consultado no DOE a partir da página 252.

Outro edital lançado nesta quarta (3) foi o do Carnaval nos Bairros. Nesse caso, 12 bairros devem participar e ter apoio do poder público com limpeza, serviços de segurança pública, tenda, palco, banda, banheiros químicos e iluminação. As inscrições podem se feitas até 18 de janeiro. O documento foi publicado na página 257 do DOE.

“Abrimos os editais para que esses bairros que querem receber o apoio possam estar credenciados. Também vamos ter bandas, grupos folclóricos e os tradicionais blocos que ano passado fizeram um desfile muito bonito”, destaca Carvalho.