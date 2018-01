Policial detona Governo: “são 10 roubos de moto e carro por dia e nós com dois PMs na viatura para cobrir 25 bairros”

O Governo Tião Viana (PT) só tem conseguido manter nas ruas uma viatura com dois PMs dentro para cobrir 25 bairros. E a gasolina ainda é limitada. Tudo isso para combater os cerca de 10 roubos de carros e motos todos os dias só em Rio Branco. As revelações foram feitas por um policial militar ao Blog do Evandro Cordeiro. Ele pediu sigilo de seu nome por vários motivos, entre eles o fato de ser “praça”, o que o torna vulnerável a severas punições.

Faz muito tempo que o serviço da Polícia Militar está nessa situação, segundo o “soldado”. Mal armados e com pouco combustível, dois policiais são destacados em uma viatura para cobrir uma média de 25 bairros. “Nunca daríamos conta de fazer essa cobertura”, diz. Segundo o militar, é por causa disso que os roubos e assaltos estão sendo escondidos da população. “Repara nas estatísticas se aparece tantos roubos a carros, a motos e os assaltos. Só aparecem as mortes porque as pessoas postam no zap ai o Governo não tem como esconder”, contou o policial.

Pior ainda, segundo esse mesmo policial, é prender um ou outro bandido e dois, três dias depois vê-lo solto outra vez. “Tem um elemento lá do Penicão que nós prendemos ele ao menos três vezes com produto de roubo, mas ele está nas ruas de novo, roubando motos toda noite”, desabafou, nesse caso contra o Judiciário. “Ai quem paga é a população, vulnerável a essa bandidagem”, finaliza o militar, que voltou a lembra ao Blog que não citasse seu nome. “Posso pagar um preço alto se tu divulgar meu nome”, disse, no que me comprometi a guardar o sigilo da fonte.