Polícia recupera veículos, apreende armas e munições e prende suspeitos na região da Transacreana

A polícia cumpriu cinco ordens judiciais na região da Transacreana, em Rio Branco, e além de recuperar produtos roubados, conseguiu prender quatro suspeitos de terem praticados os furtos dos objetos. Também foram apreendidas armas, munições e veículos. A ação foi coordenada pela Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (Decore).

Segundo apurou ac24horas, a ação ocorreu em cinco residências, todas elas localizadas no Ramal do Jarinaus. Numa das casas, a polícia encontrou duas motocicletas que haviam sido furtadas, e, em outra, as armas apreendidas. Até um cofre foi localizado durante a ação policial.

Segundo o delegado Sérgio Lopes, há uma investigação em curso, e outras etapas da operação devem ocorrer mais a frente. “Foram quatro presos pela posse de armas e das motos roubadas. Todos foram encaminhados a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foi lavrado o ato de prisão. Agora nós queremos descobrir de o cofre é mesmo da empresa de bebidas”, disse.