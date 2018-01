Pastor de 77 anos é preso após suspeita de estuprar duas adolescentes

O crime veio à tona depois que outra garota, de 12 anos, que diz ter sido assediada por ele, denunciou a agressão

Um adolescente de 11 anos pode ter sido vítima de abuso sexual cometido por um pastor. O suspeito, 77 anos, foi preso nesta quarta-feira (3), em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O crime veio à tona depois que outra garota, de 12 anos, que diz ter sido assediada por ele, denunciou a agressão.

Segundo informações do G1, os crimes eram cometidos na casa do agressor. A vítima contou à polícia que os abusos foram iniciados há quatro meses. O último deles em dezembro passado. “Um dia ele tentou investir também na garota mais velha, que contou ao seu padrasto. Ele então passou a observar as atitudes do pastor e viu quando a criança de 11 anos saia da casa do pastor”, disse o delegado Maurício Passerini.

Após a denúncia, no último dia 22, foi solicitado pela Justiça um pedido de prisão contra o pastor. Quando soube do mandado, o suspeito quis fugir. “Ele disse que foi passar as festas de fim de ano na casa de parentes em Planaltina (DF). Mas acreditamos que ele estava fugindo”, afirmou o delegado.

O idoso, apesar de negar os crimes, responderá por estupro de vulnerável contra a garota mais velha e importunação ofensiva ao pudor conta a mais velha. Se condenado, pode pegar uma pena que varia entre 8 e 15 anos.