“O que esse puxa saco quer é ibope”, diz diretora do Sintesac sobre Irailton

As agressões verbais publicadas nas redes sociais pelo ex-diretor do Instituto Dom Moacir, Irailton Lima, alto membro do Governo Tião Viana (PT), contra sindicalistas, principalmente membros do Sindicato da Saúde, não vão ganhar ibope. Pelo menos foi o que disse agora há pouco a secretária geral da instituição, Francinete Barros. “O que esse puxa saco quer é ibope e isso nós não vamos dar. Até porque o que ele escreve e nada é a mesma coisa. Nem ele nem ninguém desse governo tem palavra”, afirmou a sindicalista.

Francinete Barros disse ainda ao Blog que a “ira do Irailton” é que o governo do qual é capacho não conseguiu comprar o sindicato da saúde, nem alguns outros. “Ai se o sindicato não for comprado por eles ai não presta”, questiona. Francinete pediu para não falar mais para evitar polêmica com alguém que seria membro de um governo dos trabalhadores, mas que age contra os servidores. “Se nós não fôssemos independentes os trabalhadores estaria pagando um preço ainda mais alto”, afirmou ela.