Nova lei isenta doadores de medula óssea da taxa de inscrição em concursos públicos

O prefeito de Rio Branco, Marcos Alexandre (PT-AC), sancionou, nesta terça-feira (2), uma lei que isenta os doadores de medula óssea do pagamento da taxa de inscrições em concursos públicos realizados pelo município. A determinação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE). O Poder Executivo deve regulamentar a lei no prazo de 90 dias a partir da data de publicação.

A lei quer incentivar novos voluntários no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome), já que o Acre é o último estado do país com doadores cadastrados no sistema. O Acre, é o estado do Brasil com menos voluntários, com apenas 6.129. O estado de São Paulo é o que mais têm cadastrados no Redome, total de 1.154,109 pessoas.