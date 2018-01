Multa a pedestres, ciclistas e mais: o que muda no trânsito em 2018?

Confira algumas das novidades a serem aplicadas – ou que ganharão mais força – este ano

O ano de 2018 será marcado por uma série de novidades envolvendo motoristas, pedestres e ciclistas. Uma das mais inusitadas, em vigor a partir do final de abril, é a que multará pedestres (R$ 44,19) e ciclistas (R$ 130,16) que não transitarem nos locais previamente estabelecidos.

Outra novidade é o aumento da pena para motoristas embriagados que causarem mortes no trânsito – o tempo de prisão sobe dos atuais de 2 a 4 anos para de 5 a 8 anos, sendo que o condutor não terá mais a possibilidade de trocar o regime de cadeia por serviços comunitários.

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) passará por duas mudanças. Uma delas garante a digitalização feita pelos Detrans regionais – desta forma, o documento fica disponível no celular com o mesmo valor jurídico do impresso. A outra é a transformação do modelo atual da CNH em um cartão de plástico com microchip, similiar a um cartão de banco, com uma série de informações sobre o condutor.

Já possível desde outubro, o pagamento de multas com cartões de débito e crédito deve ganhar força em 2018, com a possibilidade, inclusive, de serem parcelados com a aplicação de juros.