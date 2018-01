Mulheres brigam por causa de homem e acabam presas

Uma equipe da Polícia Militar foi chamada e ainda presenciou as duas se agredindo mutuamente

Evelin Caroline B. A., 33, e Elisvane C. C. A., 30, foram presas na madrugada desta quarta-feira (03), acusadas de lesão corporal recíproca durante briga motivada por ciúmes em uma residência no bairro Mariana, zona Leste de Porto Velho.

De acordo com o boletim de ocorrência, Elisvane chegou na casa onde o ex-namorado estava com a atual, Evelin, e passou a discutir com ela. Em meio ao bate boca, ambas entraram em luta corporal e ficaram bastante lesionadas. Uma equipe da Polícia Militar foi chamada e ainda presenciou as duas se agredindo mutuamente.

Os policiais separaram a briga e deram voz de prisão às envolvidas, que foram levadas para a Central de Flagrantes. Evelin alega que durante a luta corporal ainda teria sido ameaçada por Elisvane com uma faca.